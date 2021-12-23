Психологиня пояснила, як визначити характер людини за кольором очей

Віддавна вваважолося, що очі – дзеркало душі, адже завдяки ним можна вирахувати брехню, зрозуміти справжні наміри людини і тд. Проте, практикуючий психолог Ольга Романів каже, що колір очей може також впливати на характер їхнього володаря, повідомляє Обозреватель.

Кожна особистість наділена унікальними рисами.

Блакитний

Володарі блакитних очей зазвичай надмірно емоційні, творчі і схильні до швидкої зміни настрою. Вони часто обманюють, істерично поводять себе та страждають від спалахів гніву. Проте, не дивлячись на усі недоліки, блакитноокі мають безцінний дар — природну харизму.

Володарі блакитних очей зазвичай надмірно емоційні. Джерело: Pexels

Чорний

Люди з чорними очима – справжні лідери. Вони харизматичні, цілеспрямовані і здатні досягати великих цілей. Серед негативних рис можна назвати такі: запальність, схильність до авантюризму, зацикленість на своїх ідеях та впертість.

Люди з чорними очима – справжні лідери. Джерело: Pexels

Зелений

Зеленоокі люди зазвичай користуються популярністю в протилежної статі. Завдяки схильності перфікціонізму їм однаково легко вдається займатися як творчістю, так рутинною роботою.

Зеленоокі люди зазвичай користуються популярністю. Джерело: Pexels

Синій

Володарі яскраво-синіх очей можуть похвалитися унікальністю, адже такий відтінок рідко зустрічається в природі. Їхній характер, як і колір райдужки, також неординарний. Проте синьоокі люди схильні до зверхності.

Володарі яскраво-синіх очей можуть похвалитися унікальністю. Джерело: Pexels

Сіро-зелений

Такі люди вміють ставити перед собою цілі та йди до них попри всі невдачі, але вони досить чутливі, емоційні і часто приймають рішення не головою, а серцем. У них добре розвинена інтуїція та емпатія.

Володарі сіро-зелених очей приймають рішення серцем. Джерело: Pexels

Карий

Володарі карих очей зазвичай люблять бути в центрі уваги та багато спілкуватися з людьми. Вони наділені почуттям гумору та життєрадісністю, проте часто капризують і відштовхують тих, хто в них швидко закохується.

Володарі карих очей зазвичай люблять бути в центрі уваги. Джерело: Pexels

Сіро-блакитний

Люди, яких природа наділила сіро-блакитними очима мають справжній нордичний характер. Їх нелегко вивести на емоції, адже такі особи в будь-яких критичних ситуаціях намагаються зберегти спокій і розважливість.

Люди, яких природа наділила сіро-блакитними очима мають нордичний характер. Джерело: Pexels

Сірий

Володарі сірих очей, без домішок інших відтінків зустрічаються рідко. Вони розважливі, врівноважені, терплячі та працьовиті. На таких людей завжди можна покластися, тому в стосунках вони зазвичай зберігають вірність партнеру.