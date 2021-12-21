Зеленський прокоментував підозру Порошенку в держзраді
Президент України Володимир Зеленський прокоментував підозру в держзраді, висунуту п’ятому президентові України Петру Порошенку, повідомляє Новое время.
Зеленський вважає, що ця ситуація не вплине на ситуацію у країні.
"Я не думаю, що це впливатиме на ситуацію всередині нашої держави. На ситуацію всередині держави зазвичай впливають фінансові групи. Він ( Порошенко – ред.) є однією з цих фінансових груп", – сказав Зеленський.
Чинний президент України також додав, що не бачить резонансу «щодо таких людей, як пан Медведчук, як пан, про якого Ви зараз говорите (Порошенко – ред.)».
"Якщо це ті питання, пов'язані з вугіллям, торгівлею із сепаратистами, то нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - сказав президент.
"Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає і зрозуміло чому. Воно так не вийде — заробляти на тому суспільстві, а потім, щоб це суспільство тебе підтримувало. Я думаю, що люди розуміють, що відбувається, і мені здається, що згодом люди зрозуміють, хто є хто", - підсумував Зеленський.