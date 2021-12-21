Зеленський прокоментував підозру Порошенку в держзраді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підозру в держзраді, висунуту п’ятому президентові України Петру Порошенку, повідомляє Новое время.

Зеленський вважає, що ця ситуація не вплине на ситуацію у країні.

"Я не думаю, що це впливатиме на ситуацію всередині нашої держави. На ситуацію всередині держави зазвичай впливають фінансові групи. Він ( Порошенко – ред.) є однією з цих фінансових груп" , – сказав Зеленський.

Чинний президент України також додав, що не бачить резонансу «щодо таких людей, як пан Медведчук, як пан, про якого Ви зараз говорите (Порошенко – ред.)».

"Якщо це ті питання, пов'язані з вугіллям, торгівлею із сепаратистами, то нехай розбирається суд, правоохоронні органи" , - сказав президент.