Країни Балтії готові надати Україні військову допомогу

Країни Балтії готові надати Україні підтримку на тлі загрози повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після зустрічі з колегами з Латвії та Естонії, повідомляє Новое время.

За словами Анушаускаса, допомога може бути як військовою, так і невійськовою, але «те, що допомога точно буде — факт». Міністри країн Балтії обговорили питання безпеки в регіоні та співпрацю в рамках ЄС і НАТО.

Раніше Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова передати Україні летальну зброю. Лідери країн Балтії і Центральної Європи закликали Євросоюз підтримати нові економічні санкції проти Росії.

Today, in a meeting of ????????????????????????DefMins @Pabriks, K. Laanet and I condemned Russia’s concentration of military forces around the border with Ukraine, and Russia’s continuous attempts to limit Ukraine’s sovereignty by claiming spheres of influence in Eastern Europe. pic.twitter.com/4oWa2t5Y8V — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 21, 2021

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід 21 грудня заявила, що Вашингтон готовий надати Україні більше військової техніки.

Росія з кінця жовтня стягує війська до українських кордонів. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, станом на 3 грудня чисельність російських військ біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях складала понад 94 тис. солдатів та офіцерів.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може відбутися на початку 2022 року, до цього буде залучено до 175 тис. військовослужбовців РФ.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. За словами американського президента Джо Байдена, Білий дім готує комплекс заходів, щоб не допустити вторгнення Росії в Україну. Глава Білого дому охарактеризував їх як «найбільш всеосяжний комплекс ініціатив, щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити».