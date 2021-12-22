Олімпійський чемпіон потрапив до лікарні після побиття у Москві

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Дмитро Соловйов був побитий біля московського караоке-клубу у Весківському провулку. 32-річний чемпіон Європи заступився за свою дівчину Ганну Сидорову, повідомляє Обозреватель.

За повідомленням Telegram-канал Mash, нападники починали шукати будь-яку можливість побитися. Після того, як компанія вийшла на вулиці, конфлікт продовжився, а потім переріс у бійку.

Трьох чоловіків, які напали на спортсмена, затримала поліція. Сам Соловйов був госпіталізований до нейрохірургічного відділення Боткінської лікарні. У нього забої та закрита черепно-мозкова травма.

ЗМІ опублікували повне відео з камер спостереження, які були поруч із входом. Судячи з кадрів, Фігурист почав бійку першим. У відповідь на слова одного з опонентів Дмитро штовхнув його в груди. Після цього на спортсмена напали решта двох.

Також Mash виклав відео, яке зняв один із учасників конфлікту.

Зазначимо, що Сидорова також є знаменитою спортсменкою. Свого часу двічі вигравала Універсіаду (2013, 2015), двічі ставала чемпіонкою Європи (2012, 2015) та 2017 взяла "срібло" чемпіонату світу.