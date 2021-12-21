Прокуратура Нідерландів назвала чотирьох підозрюваних у збитті MH17

Прокуратура Нідерландів заявила, що Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко несуть повну відповідальність за збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році, повідомляє Європейська правда.

Незважаючи на те, що четверо підозрюваних фізично не були присутні під час запуску ракети "Бук", якою був збитий MH17, на думку прокуратури, вони несуть відповідальність у правовому сенсі через свою "керівну військову роль".

"Те, що вони самі не натиснули кнопку, не має юридичного значення" , – заявив прокурор Тійс Бергер.

"Особа, яка спонукає іншу до вчинення злочину, також може бути засуджена як виконавець цього злочину. Ці четверо підозрюваних використовували "Бук" як власний інструмент, щоб збити літак. Вони тісно співпрацювали, був чіткий розподіл завдань і всі підозрювані відігравали активну та важливу роль у підготовці та вчиненні злочину. Тому вони несуть солідарну відповідальність" - сказав він.

Завтра прокуратура виступить із вимогами покарання.

Чотири підозрювані звинувачуються у навмисному збитті літака та вбивстві 298 осіб.

"Той, хто організовує, сприяє, активно сприяє вчиненню злочину і потім із задоволенням обговорює його, несе кримінальну відповідальність за цей злочин" - наголосив прокурор.

Максимальне покарання за цей злочин – довічне ув’язнення. Рішення очікується не раніше осені 2022 року.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня під час засідання суду у справі про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 нідерландські прокурори зазначили, що четверо обвинувачених мали на меті збити український військовий літак, але це не змінює суті звинувачень.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.