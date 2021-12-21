Грузинська опозиція оголосила масове голодування на підтримку Саакашвілі

Лідер ключової опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія заявив про початок масового голодування з вимогою звільнити з в'язниці колишнього президента країни, голову виконкому Національної ради реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, повідомляє Ділова столиця.

Про це Мелія заявив на акції протесту перед парламентом Грузії на проспекті Руставелі із посиланням на "Sputnik Грузія".

Декілька тисяч прихильників Саакашвілі, який відзначає день народження, зібралися з вимогою його звыльнення.

"Опозиція розпочинає акцію масового голодування. Я разом із друзями, з дуже багатьма людьми, — я впевнений, що нас буде більше, ніж хтось може очікувати, — розпочинаємо новий етап і розпочинаємо масову протестну акцію голодування для звільнення Саакашвілі з полону" , — сказав Мелія.

Як наголосив опозиціонер, чим більше людей братиме участь в акції протесту, тим краще, адже Саакашвілі, за його словами, "бореться не для себе".

"Це важке рішення, і це наше конституційне рішення. Я нікого не зобов'язуватиму, але чим більше нас буде, чим більше буде консолідація, тим швидше настане позитивний результат" , — заявив Мелія.

Опозиціонери, за його словами, голодуватимуть біля офісу "Єдиного національного руху" на Кахетинському шосе, на околиці Тбілісі.