В офісі чемпіона Італії з футболу провели обшуки
21 грудня фінансова гвардія Італії провела обшуки в офісі чемпіона країни з футболу "Інтера", повідомляє УНІАН.
В ході обшуків була вилучена фінансова документація клубу за 2017-18 і 2018-19 роки.
Міланська прокуратура підозрює "Інтер" у навмисному завищенні доходів клубу в цей період. Італійський клуб міг вказувати неправдиві дані про вартість деяких як вихідних, так і вхідних трансферів, щоб збалансувати бухгалтерські звіти. Крім того, ціна проданих футболістів могла навмисне завищуватися, щоб "Інтер" міг вписатися в норми фінансового фейр-плей. Під підозрою опинилися близько десяти трансферів клубу.
"Інтер" підозрюється у фінансових махінаціях в цілому на 100 мільйонів євро.
Чемпіон Італії на своєму офіційному сайті підтвердив факт проведення розслідування. В "Інтері" зазначили, що надали всю необхідну документацію, а також повідомили, що жоден член керівництва клубу не був узятий під варту. Також італійський клуб підкреслив, що йому не було пред'явлено жодних звинувачень.
Відзначимо, що раніше в поле зору правоохоронних органів потрапили й інші італійські клуби: "Ювентус", "Наполі", "Аталанта", "Сампдорія" і "Дженоа" і "Мілан". В офісі туринського клубу також провели обшуки та вилучили фінансові документи. Що стосується "Мілана", то у звітності "россонері" порушень не виявили.
"Інтер": результати в сезоні
- У новому сезоні команда стартувала під керівництвом нового тренера - Сімоне Індзагі.
- У Серії А "Інтер" лідирує після 18 турів. Міланці набрали 43 очки та на 4 пункти випереджають найближчого переслідувача "Наполі".
- У Лізі чемпіонів "Інтер" посів друге місце в одній групі з "Реалом", "Шерифом" та "Шахтарем".