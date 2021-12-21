Арахамія запропонував заборонити Порошенку ходити до Ради

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував підозру п’ятому президентові та лідеру Євросолідарності Петру Порошенку, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу, який транслювали у Facebook Слуги народу, Арахамія назвав підозру «очікуваною»:

"Коли пана [народного депутата від ОПЗЖ] Медведчука заарештували, потім... оголосили підозру панові [ексміністру енергетики Володимиру] Демчишину, тоді вже фактично було відомо, що команди із закупівлі вугілля виходили з найвищих кабінетів колишньої влади" , - стверджує він.

На думку Арахамії, якщо інформація правоохоронних органів підтвердиться, «треба заборонити Порошенку заходити до Верховної Ради».

У понеділок, 20 грудня, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у рамках справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу в 2014—2015 роках.

За версією слідства, він використав свої повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР було розірвано, а потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій, таким чином «поставивши Україну в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».

У Євросолідарності заявили, що підозра є політично мотивованою і фейковою, і звинуватили президента Володимира Зеленського в переслідуванні опозиції.