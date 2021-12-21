Арахамія запропонував заборонити Порошенку ходити до Ради

Арахамія запропонував заборонити Порошенку ходити до Ради

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував підозру п’ятому президентові та лідеру Євросолідарності Петру Порошенку, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу, який транслювали у Facebook Слуги народу, Арахамія назвав підозру «очікуваною»:

"Коли пана [народного депутата від ОПЗЖ] Медведчука заарештували, потім... оголосили підозру панові [ексміністру енергетики Володимиру] Демчишину, тоді вже фактично було відомо, що команди із закупівлі вугілля виходили з найвищих кабінетів колишньої влади", - стверджує він.

На думку Арахамії, якщо інформація правоохоронних органів підтвердиться, «треба заборонити Порошенку заходити до Верховної Ради».

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У понеділок, 20 грудня, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у рамках справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу в 2014—2015 роках.

За версією слідства, він використав свої повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР було розірвано, а потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій, таким чином «поставивши Україну в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».

У Євросолідарності заявили, що підозра є політично мотивованою і фейковою, і звинуватили президента Володимира Зеленського в переслідуванні опозиції.

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