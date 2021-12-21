Зеленський влаштував "вечірку" для послів з вином та шашликами

Президент України Володимир Зеленський запросив послів і журналістів на неформальне спілкування біля вогнища (ватри), повідомляє УНІАН.

Усі запрошені частують гуцульськими стравами та слухають живу автентичну гуцульську музику.

Президент України теж на короткий час завітав на неформальне спілкування. Також деякі посли танцюють та смакують глінтвейн.

Окремо усім охочим розливають вино. Серед страв також є сирні та м'ясні, й, зокрема, шашлики. Саме дійство відбувається навколо великого вогнища.

21 грудня, у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області розпочалася дводенна щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

У заході беруть участь близько 90 послів України, які представляють інтереси нашої держави на усіх континентах світу.

Захід передбачає як відкриту для преси частину, так і закриту.

Після завершення першого дня конференції Зеленський зробив ряд заяв, серед яких: