Названо топ-15 недорогих кросоверів для зимового міста

В умовах сильних снігопадів для міста ідеально підійдуть кросовери. Експерти склали рейтинг недорогих машин класу SUV 2009-2014 років випуску, повідомляє Auto.Ria.

У зимовий період для водіїв стає актуальною покупка кросоверів, які оснащені системою повного приводу. Для міста у складну погоду цілком підійдуть старі машини 2009-2014 років випуску вартістю від $9500 до $12 500.

Слід зважити, що зазвичай не всі машини однієї моделі можуть бути оснащені повним приводом (AWD). Найчастіше це залежить від комплектації та ціни.

Топ-15 недорогих кросоверів, які максимально підходять для зимового міста: