Названо топ-15 недорогих кросоверів для зимового міста
В умовах сильних снігопадів для міста ідеально підійдуть кросовери. Експерти склали рейтинг недорогих машин класу SUV 2009-2014 років випуску, повідомляє Auto.Ria.
У зимовий період для водіїв стає актуальною покупка кросоверів, які оснащені системою повного приводу. Для міста у складну погоду цілком підійдуть старі машини 2009-2014 років випуску вартістю від $9500 до $12 500.
Слід зважити, що зазвичай не всі машини однієї моделі можуть бути оснащені повним приводом (AWD). Найчастіше це залежить від комплектації та ціни.
Топ-15 недорогих кросоверів, які максимально підходять для зимового міста:
- Renault / Dacia Duster: середня ціна для авто 2009-2014 р.в. складає $9500;
- Jeep Patriot: середня ціна – $10 500;
- Skoda Yeti: середня ціна – $10 600;
- Peugeot 4007: середня ціна – $10 700;
- Hyundai Tucson/ix35: середня ціна – $10 800;
- Citroen C-Crosser - $ 11 000;
- Mazda CX-7 – $11 200;
- Renault Koleos - $ 11200;
- Jeep Compass - $ 11300;
- Suzuki Grand Vitara – $11 500;
- Mitsubishi Outlander Sport - $ 11800;
- Opel Antara – $12 000;
- Subaru Outback – $12 000;
- Subaru XV - $ 12300;
- Subaru Forester - $ 12500.