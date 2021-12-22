Названо топ-15 недорогих кросоверів для зимового міста

Названо топ-15 недорогих кросоверів для зимового міста
Фото: Wikipedia

В умовах сильних снігопадів для міста ідеально підійдуть кросовери. Експерти склали рейтинг недорогих машин класу SUV 2009-2014 років випуску, повідомляє Auto.Ria.

У зимовий період для водіїв стає актуальною покупка кросоверів, які оснащені системою повного приводу. Для міста у складну погоду цілком підійдуть старі машини 2009-2014 років випуску вартістю від $9500 до $12 500.

Слід зважити, що зазвичай не всі машини однієї моделі можуть бути оснащені повним приводом (AWD). Найчастіше це залежить від комплектації та ціни.

Топ-15 недорогих кросоверів, які максимально підходять для зимового міста:

  • Renault / Dacia Duster: середня ціна для авто 2009-2014 р.в. складає $9500;
  • Jeep Patriot: середня ціна – $10 500;
  • Skoda Yeti: середня ціна – $10 600;
  • Peugeot 4007: середня ціна – $10 700;
  • Hyundai Tucson/ix35: середня ціна – $10 800;
  • Citroen C-Crosser - $ 11 000;
  • Mazda CX-7 – $11 200;
  • Renault Koleos - $ 11200;
  • Jeep Compass - $ 11300;
  • Suzuki Grand Vitara – $11 500;
  • Mitsubishi Outlander Sport - $ 11800;
  • Opel Antara – $12 000;
  • Subaru Outback – $12 000;
  • Subaru XV - $ 12300;
  • Subaru Forester - $ 12500.

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