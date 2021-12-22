Мінфін підняв ставки гривневих ОВДП та збільшив їх продажі

Міністерство фінансів на аукціонах 21 грудня реалізувало облігацій державної позики у національній та іноземній валюті та залучило до державного бюджету 20,5 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.

"Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 2,4 роки, 2,5 років, 3 роки та 6 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік. Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 2-річних паперах", — йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Середньозважена прибутковість 3-місячних ОВДП склала 10,50%, 6-місячних – 10,80%, 1-річних ОВДП – 11,88%, 1,5-річних – 11,88%, 2-річних – 12,78% 2,4-річних – 12,85%, 2,5-річних – 12,9%, 3-річних – 12,88%, а 6-річних – 13,25%. Середньозважена ставка прибутковості по ОВДП у доларах становить 3,7%.