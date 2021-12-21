Документ з кроками по врегулюванню на Донбасі направили і Росії, - Зеленський

Україна розробила та направила міжнародним партнерам ініціативу з 10 кроками для розблокування мирного процесу врегулювання на Донбасі. Документ також відправили Росії, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як розповів глава держави, дані десять кроків можливо виконати із залученням Франції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки.

"Ми передали ці кроки і президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині" , - сказав Зеленський на полях дипломатичного форуму в Гуті.

Нагадаємо, про розробку ініціативи з 10 кроками щодо Донбасу розповів сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також РБК-Україна писало, що президент Росії назвав умову для проведення зустрічі в нормандському форматі.