Компанії з групи "Рошен" оскаржуватимуть штраф АМКУ

Компанії з групи Roshen будуть оскаржувати рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу у 283 мільйони гривень за зловживання монопольним становищем, повідомляє УНІАН.

Товариства обурені абсолютно безпідставними та необґрунтованими висновками регулятора. Ми вважаємо, що дії АМКУ направлені виключно на політичне переслідування колишнього кінцевого бенефіціарного власника товариств, Порошенка Петра Олексійовича, - йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що АМКУ прийняв рішення про застосування штрафних санкцій до "Інтерстарч Україна", "Дніпровського КПК" та "Інтеркорн" "з порушенням процедури розгляду справи".

У повідомленні зазначається, що АМКУ не дослідив взаємозамінність патоки крохмальної кукурудзяної з іншими видами патоки, виробленої з іншої сировини (наприклад, пшениці), та зосередив свою увагу лише на продукції товариств.

Крім того, у компанії підкреслюють, що "численні рази наголошували та пояснювали АМКУ, що ПрАТ "Дніпровський КПК" та ПрАТ "Інтеркорн" є переробниками сировини, які не здійснюють реалізацію патоки третім особам та жодним чином не впливають на формування цін".

Також у заяві "Інтерстарч Україна" висувається претензія до АМКУ через те, що Комітет "зробив все для того, щоб позбавити товариства їхніх процесуальних прав, у тому числі можливості представити регулятору свою позицію у справі". Так, стверджується, що регулятор "не повідомив товариства про дату, час та місце розгляду справи належним чином".