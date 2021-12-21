Абрамович купив найдорожчий приватний літак у світі

Російський мільярдер Роман Абрамович придбав приватний літак Boeing 787-8 Dreamliner вартістю 350 мільйонів доларів, ставши власником найдорожчого приватного літака у світі, повідомляє NEWSru.co.il.

Згідно з російською версією журналу Forbes, літак був збудований у 2015 році на замовлення приватної швейцарської авіакомпанії Privateair, однак так і не був поставлений замовнику. У 2019 році розпочалося його переобладнання під вимоги Абрамовича.

Літак призначений для перевезення 50 осіб, з яких 10 осіб персоналу та 10 осіб охорони. Максимальна дальність польоту – 18,4 тисяч кілометрів.

Попередній літак Абрамовича, оснащений протиракетними системами, виставлений на продаж із цінником 100.