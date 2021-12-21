Іран проігнорував запити України щодо авіакатастрофи МАУ

В Офісі генерального прокурора заявили, що Іран проігнорував запити України та порушив домовленості у справі про знищення пасажирського літака МАУ PS725, повідомляє Новое время.

Заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що Іран не дав можливості українським прокурорам ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до суду, а також продовжує ретельно приховувати імена та посади обвинувачених та їхні дії.

Незважаючи на це, він запевнив, що українська сторона рухається вперед у кримінальному провадженні і в цій справі прокуратурі допомагають Канада, Великобританія та Швеція, які також втратили громадян у катастрофі. У рамках справи досліджено вісім звітів, чотири з яких іранські, а прокурори та СБУ щодня збирають докази з доступної інформації.

Якубовський додав, що у справі допитали понад 50 людей та провели з експертами понад 100 оглядів фото та відеоматеріалів. Наразі триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.

16 грудня в МЗС України заявили, що Іран повинен до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах із Координаційною групою щодо відшкодування збитків за збитий літак МАУ.