Порошенко назвав найкращу санкцію проти Росії

Найкращою санкцією проти Росії було б надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на Міжнародній конференції безпеки "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруження на східному фланзі" у Варшаві.

"План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. Я до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді. Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту – із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО" , – зазначив п'ятий президент.

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Порошенко наголосив, що найкращою гарантією безпеки є не меморандуми, а Північноатлантичний альянс.

"Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту – із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує" , – наголосив Порошенко.