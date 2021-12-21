У Міноборони розпочався аудит

У вівторок, 21 грудня Державна аудиторська служба розпочала фінансову перевірку виконання Міністерством оборони низки бюджетних програм за період з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року на загальну суму 332,4 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.

Зокрема, будуть перевірені такі програми:

2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання";

2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України";

2101210 "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України".

Також державні аудитори вивчать окремі підпрограми бюджетної програми "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів та військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни" (щодо квартирно-експлуатаційного забезпечення, медичного забезпечення, підготовки кадрів ЗСУ і т.д.).

Аудитом будуть охоплені основні структурні підрозділи Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, буде проведено контрольні заходи на понад 50 підконтрольних установах, серед яких квартирно-експлуатаційні органи, медичні установи, бази зберігання озброєння та боєприпасів, навчальні заклади та інші розпорядники бюджетних коштів.

Орієнтовний термін проведення державного аудиту – 6 місяців.