Деякі вимоги РФ щодо «гарантій безпеки» приречені на провал

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував вимоги Росії щодо «гарантій безпеки», повідомляє Новое время.

Під час брифінгу він сказав, що серед вимог Москви «є такі, що очевидно приречені на провал», а деякі пропозиції з боку РФ підлягають обговоренню. Блінкен нагадав про позицію президента США, згідно з якою жодна країна не має права силою змінювати кордони іншої, диктувати їй принципи або говорити, з ким їй співпрацювати.

Напередодні представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США у відповідь на вимоги РФ висунуть на обговорення своє занепокоєння діями Росії, що шкодять колективним інтересам і цінностям США та країн Європи.

За словами Прайса, США готові працювати з РФ по дипломатичних каналах, зокрема в рамках Ради Росія—НАТО та ОБСЄ, але «будь-який діалог має ґрунтуватися на принципах взаємності» і враховувати стурбованість Вашингтона діями РФ.