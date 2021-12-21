Принцеса, що втекла, отримає від шейха Дубая понад пів мільярда доларів

Колишня дружина шейха Дубая Мохаммеда бін Рашида аль-Мактума – принцеса Хайя – отримає від нього понад 550 мільйонів фунтів (понад 730 мільйонів доларів). Кошти виплатять у межах процессу з розлучення, повідомляє Обозреватель.

Таке рішення ухвалив Високий суд Лондона. Нагадаємо, що жінка втекла до Великої Британії з ОАЕ.

Цей процес розлучення називають найдорожчим в історії Британії. Спочатку принцеса Хайя вимагала 1,8 мільярда доларів. Оплата судових витрат досягла 90 млн доларів.

Понад 330 мільйонів доларів Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум має виплатити одним платежем у найближчі три місяці. Гроші підуть на утримання особняків принцеси: оплату коштовностей та скакових коней, які вона придбала у борг; оплату поїздок, зарплат та проживання няні та доглядальниці; обслуговування броньованих автомобілів для сім'ї, а також інших вихованців.

Ще майже 4 мільйони доларів направлять на освіту 14-річної доньки Жаліли та 9-річного сина Заєда, а також 12,5 млн дол. заборгованості.

Принцеса Хайя бинт аль-Хусейн.

Крім того, шейха зобов'язали виплачувати на утримання дітей по 13 мільйонів доларів на рік.

У 2019 році принцеса Хайя бинт аль-Хусейн разом із дітьми втекла з ОАЕ до Великобританії через побоювання за свою безпеку. Вона була шостою дружиною шейха.

Потім почався судовий розгляд щодо опіки над дітьми та фінансової допомоги. 2020 року Високий суд ухвалив, що Мохаммед погрожував Хайі.