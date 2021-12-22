22 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначається День настання ночі, повідомляє УНІАН.

В Україні - День працівників дипломатичної служби, День енергетика, в США - День висадки англійських колоністів, День обміну печивом, День хліба з фініками і горіхами, День коротунів, День здібностей, в Індії - День математики, у В'єтнамі - День Збройних сил, на Кубі - День вчителя, в Зімбабве - День єдності, в Індонезії - День матері, в Есватіні (Свазіленд) - Свято перших плодів "Інквала".

Пам'ятні дати 22 грудня, річниці та події

22 грудня 1938 року траулер "Нерін" виловив на глибині 75 м поблизу гирла річки Чалумна, що впадає в Індійський океан південніше міста Іст-Лондон в Капській провінції ПАР, невідому півтораметрову сріблясто-блакитну рибу. Прибулий на місце подій професор Джеймс Сміт назвав її Latimeria chalumnae на честь директора Іст-Лондонського міського музею Марджорі Куртене-Латимер, якій вдалося розгледіти в улові траулера диво іхтіології.

Відкриття латимерії справило сенсацію в науковому світі. Риба належить до загону целакантів, що належить до стародавнього загону кистеперих, яких вчені вважали вимерлими ще в крейдяний період. А це понад 70 мільйонів років тому! Другу латимерію спіймали лише через 16 років після першої знахідки між Мадагаскаром і Східною Африкою. Потім в цьому ж районі були відловлені і інші целаканти. За скелетом парних плавників і деяким іншим особливостям будови ці примітивні риби близькі до безпосередніх предків наземних хребетних.

У цих риб міцні зуби, товста, шипувата циклоїдна луска і потужний плоский хвіст. Шість з семи плавців (не рахуючи хвостового) розташовуються на покритих лускою стеблах і нагадують кінцівки вищих хребетних. Сьомий, спинний плавець - віялоподібний, "звичайного" типу.

У 1989 році Берлінські Бранденбурзькі ворота через 28 років знову були відкриті, ознаменувавши об'єднання НДР і ФРН.

У 2015 році приватна космічна компанія SpaceX вперше в історії вертикально приземлила перший ступінь ракети-носія Falcon 9.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 грудня вшановує пам'ять святої Анни, яка є матір'ю Богородиці. Анну наші предки вважали покровителькою вагітних. Інші назви свята "Анна Темна", "Анна зимова".

Що сьогодні не можна робити

Анна є покровителькою багатьох жіночих професій, тому в цей день не можна займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням. Вагітним жінкам не можна зустрічатися з хворими людьми - дитина може народитися нездоровою. Ще жінкам в положенні не можна виконувати важку фізичну роботу - це може нашкодити здоров'ю дитини.

Прикмети на 22 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яка Анна до ночі - така зима до весни;

сонячна погода - 31 січня день буде такий же;

йде дощ - весна буде дощовою;

іній на деревах - до хорошого врожаю.

Іменини 22 грудня

Іменини у Анни, Софронія, Василя, Олександра, Степана і Володимира.