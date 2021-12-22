Запуск українського супутника "Січ" перенесли на 13 січня

Запуск українського супутника "Січ-2-30" запланований на 13 січня 2022 року. Апарат відправлять на орбіту в рамках місії Transporter 3, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в Facebook.

Супутник повністю готовий до запуску. Раніше він планувався 10 січня.

"Вчора, 20 грудня, ДП КБ "Південне" і нідерландська компанія Isilaunch підписали протокол завершення інтеграції "Січ-2-30" з ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX. Разом з тим компанія SpaceX повідомила про перенесення запуску місії з 10 на 13 січня 2022 року" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні супутник "Січ-2-30" отримав від Міжнародного союзу електрозв'язку власну орбіту і частоту.

Він вже пройшов випробування.

Додамо, запуск "Січ-2-30" мав відбутися в грудні 2021 року, але старт перенесли за рішенням компанії Ілона Маска.