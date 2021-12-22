Чемпіонат Іспанії: "Барселона" не змогла перемогти "Севілью"
Відбувся перенесений матч 4-го туру Ла Ліги, в якому "Севілья" приймала "Барселону". Зустріч завершилася внічию - 1:1, повідомляє УНІАН.
Рахунок відкрив колишній хавбек харківського "Металіста" Папу Гомес, а Рональд Араухо відновив паритет та приніс "Барселоні" одне очко.
На 64-й хвилині захисник господарів Жуль Кунде отримав червону картку та був вилучений з поля.
"Севілья" - "Барселона" - 1:1
Голи: Гомес, 32 - Араухо, 45
"Севілья": Бону, Кунде, Фернандо, Карлос, Рекік, Жордан, Делейні (Аугустінссон, 86), Ракітіч (Гудель, 70), Окампос (Фатторе, 90), Гомес (Хуанлу, 85), Мір (Ен-Несірі, 70)
"Барселона": Штеген, Араухо, Піке, Гарсія (Ленгле, 73), Альба, Бускетс, Ф. де Йонг (Л. де Йонг, 85), Гаві, Дембеле, Еззальзулі, Ферран (Ніко, 73)
Вилучення: Кунде, 64
Чемпіонат Іспанії: положення команд після 18 турів
- Мадридський "Реал" з 43 очками лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги. "Севілья" має на 5 балів менше і посідає друге місце. До топ-3 також входить "Бетіс" (33 очки).
- "Атлетіко" провів 17 матчів, набрав 29 очок і розташовується на п'ятій позиції.
- "Барселона" зіграла 18 поєдинків та займає сьоме місце з 28 заліковими пунктами.