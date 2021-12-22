Ситуація на ринку праці зміниться: хто залишиться затребуваним

В Україні у 2022 році ситуація на ринку праці може значно змінитись. З одного боку, сповільняться готельно-ресторанний бізнес та посилиться автоматизація професій, з іншого активно розвиватимуться логістика, фармацевтика. На підвищення зарплат у цей період можуть розраховувати як фармацевти, а й співробітники сфери IT, повідомляє Обозреватель.

Такий прогноз озвучила Анастасія Кисельова, спеціалістка з оцінки персоналу Jooble. Вона розповіла про головні тенденції на ринку праці 2022 року.

Зростання окремих галузей через карантинні обмеження. Багато компаній почали активніше наймати працівників – це підприємства, для яких карантин став поштовхом чи можливістю для розвитку. Наприклад, це компанії, які надають логістичні послуги – значним чином зросла кількість пропозицій по роботі для усіх типів кур’єрів: піших, вело-, мото- та авто. Або підприємства з галузі ритейлу чи фармацевтики – кількість споживання харчових продуктів, побутових товарів, ліків тощо через карантин зросла.

Сповільнення деяких напрямків галузі обслуговування, наприклад, туризму чи готельно-ресторанних бізнесів. За даними міжнародної консалтингової компанії McKinsey глобально тренд до їхнього активного відновлення поки не прослідковується. Аналітики у своєму звіті “The future of work after COVID‑19” відзначають, що за часи пандемії люди вже звикли менше витрачати на подорожі та відвідування закладів.

Автоматизація процесів та курс на зміну професії. З огляду на поточну ситуацію на ринку праці та прогнози McKinsey, можна допустити, що фахівці, які переважно виконують роботу руками, тобто, “сині комірці”, ще активніше шукатимуть нову роботу або проходитимуть підвищення кваліфікації. Окрім того, що через пандемію багато компаній зменшили обсяги своєї діяльності, відбувається активна автоматизація бізнес-процесів, а тому потреба в працівниках в окремих галузях, відповідно скорочується.

Сектор інформаційних та фінансових технологій розвиватиметься ще активніше. Серед фахівців, які можуть розраховувати як на стабільний заробіток у наступному році, так і на підвищення заробітної плати – перш за все ті, що працюють в секторах інформаційних та фінансових технологій. Пандемія пришвидшила розвиток технологій у цілому, особливо це стосується фінансового сектору. Люди все частіше проводять оплати онлайн й відмовляються від використання паперових грошей із санітарних міркувань. Тому попит на фахівців, які розробляють рішення у галузі фінансових технологій, лише зростатиме.

Це ж саме стосується й IT-фахівців: з приходом пандемії значна частина компаній переглянула свої внутрішні процеси, перейшла на гібридний або повністю віддалений формат роботи, й почала використовувати більше рішень по автоматизації. IT-фахівців на ринку зараз багато, але не можна сказати, що ринок ними перенасичений – всі вони зараз і в найближчі декілька років будуть необхідні.

Пандемія дала поштовх до зростання фармацевтичної галузі, тож можна припустити, що із розвитком галузі в цілому розмір оплати праці залучених у ній фахівців теж збільшуватиметься.

Фахівці із вузькою спеціалізацією залишаться у попиті. Якщо ми говоримо про роботу, скажімо на металургійному підприємстві, то вірогідність того, що діяльність його працівників буде масово автоматизована, дуже мала. Це ж стосується і вузькопрофільних фахівців у інших галузях.