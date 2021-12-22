Стали відомі українські ціни нового Lexus LX

У середині жовтня компанія Lexus презентувала нове покоління флагманського позашляховика Lexus LX. Новинка демонструє ефектний дизайн у новій стилістиці бренду, інноваційні технології та розкішний салон, повідомляє Обозреватель.

Як стало відомо, розкішний позашляховик Lexus LX з'явиться в Україні дуже скоро. Автомобіль буде доступний у двох комплектаціях – LX 500d Luxury та LX 600 Superior.

Автомобіль буде доступний у двох комплектаціях – LX 500d Luxury та LX 600 Superior. Джерело: Lexus

Версія LX 500d отримала у своє розпорядження дизельний двигун об'ємом 3,3 літра, який видає 300 к.с. та 700 Нм. Бензинова версія LX 600 має у своєму арсеналі 3,4-літровий V6, потужність якого досягає 415 к.с., а момент – 650 Нм. В обох випадках за передачу моменту до всіх провідних коліс відповідає 10-ступіневий "автомат" з покращеною швидкодією.

Обидві версії нового Lexus LX оснащуватимуться новими моторами V6. Джерело: Lexus

Попри преміальний статус, Lexus LX може впоратися практично з будь-яким бездоріжжям. Він має чудові показники геометричної прохідності. У версії з бензиновим мотором автомобіль має центральний міжосьовий диференціал з функцією примусового блокування, а дизельна модифікація оснащена ще двома міжколісними диференціалами.

Колісна база – 2850 мм – не змінилася у порівнянні з попередником. Джерело: Lexus

Як і раніше, Lexus LX технічно багато в чому уніфікований з Toyota Land Cruiser. Вони мають спільну раму, трансмісію. Колісна база – 2850 мм – не змінилася у порівнянні з попередником. Збережено і позашляхові параметри — дорожній просвіт (225 мм), кути в'їзду та з'їзду.

Lexus LX технічно багато уніфікований з Toyota Land Cruiser. Джерело: Lexus

Високий рівень комфорту на будь-яких дорожніх покриттях забезпечать адаптивну систему регулювання жорсткості підвіски, а також систему автоматичного регулювання висоти кузова, що має 4 положення.

Система автоматичного регулювання висоти кузова має 4 положення. Джерело: Lexus

Інтер'єр Lexus LX істотно відрізняється від родинного Toyota Land Cruiser. Автомобіль отримав цифровий кокпіт з електронною шкалою приладів та два екрани по центру передньої панелі. Верхній діагоналлю 12,3 дюйма відповідає за медіасистему, налаштування автомобіля та навігатор. А нижній 7-дюймовий керує клімат-контролем та їздовими режимами, у тому числі позашляховими.

Lexus LX має камери кругового огляду, а система Multi-Terrain Monitor дозволяє показувати на екрані зображення під передньою та задньою частинами машини. У списку базових опцій з'явилася система запуску двигуна на відбиток пальця. Для меломанів підготували кілька аудіосистем, включаючи преміальну Mark Levinson із 25 динаміками.

Автомобіль отримав цифровий кокпіт з електронною шкалою приладів та два екрани по центру передньої панелі. Джерело: Lexus

Бензинову версію буде запропоновано з розкішним чотиримісним салоном. Ззаду розташовуються два роздільні крісла з індивідуальними регулюваннями та функціями масажу. Крім того, можна скласти праве переднє крісло, що дозволить збільшити відстань між рядами до 1100 мм. Ще правий пасажир має висувну підставку для ніг. Також у VIP-салоні є сенсорний дисплей у центральному підлокітнику, два 11,6-дюймові дисплеї медіасистеми та додаткові повітропроводи на стелі.

Бензинова версія буде запропонована з розкішним чотиримісним салоном. Джерело: Lexus

Вартість LX 500d Luxury стартує з позначки 3286000 грн, а за версію LX 600 Superior просять не менше 3919000 грн. Замовлення приймаються вітчизняними дилерами.