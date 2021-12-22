Курс валют НБУ на 22 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 22 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 21 грудня впав на 3 коп. до 27.26 за 1 долар.
Курс євро досягнув рівня 30.79 за 1 євро.
Рубель подорожчав на 1 коп. до 3.69 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.10 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 21 грудня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.55 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 21 грудня 2021 року.
Курс польського злотого досяг рівня 6.64 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.259 800
|EUR
|Євро
|30.785 900
|RUB
|Рубль
|0.368 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.104 200
|CHF
|Швейцарський франк
|29.549 900
|PLN
|Польський злотий
|6,645 000