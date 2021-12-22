Курс валют НБУ на 22 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 22 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 21 грудня впав на 3 коп. до 27.26 за 1 долар.

Курс євро досягнув рівня 30.79 за 1 євро.

Рубель подорожчав на 1 коп. до 3.69 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.10 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 21 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.55 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 21 грудня 2021 року.

Курс польського злотого досяг рівня 6.64 за 1 польський злотий.