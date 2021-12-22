Сили швидкого реагування НАТО приведені у підвищену боєготовність

На тлі загрози російського вторгнення в Україну сили швидкого реагування НАТО ( NATO Response Force, NRF) приведені у підвищену боєготовність. Їхня загальна чисельність становить 40 тисяч військових, повідомляє Новое время.

Джерела видання Die Welt в Альянсі розповіли, що з понеділка Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), що входить до структури NRF, має бути готова до розгортання в кризовому районі протягом п'яти днів замість семи днів, як це було раніше.

Інші підрозділи NRF, включаючи спецпідрозділи та військову логістику, були приведені у стан підвищеної готовності.

За інформацією видання, відповідне рішення було ухвалено Північноатлантичною радою минулого тижня.