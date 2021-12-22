Яндекс викупив пакет акцій у Uber

Корпорація "Яндекс" викупила у компанії Uber акцій загальною вартістю $1 млрд. Про це заявив глава бізнес-групи з онлайн-торгівлі та логістичних сервісів "Яндекса" Данило Шулейко, повідомляє UBR.

"Сьогодні (21 грудня - ред.) ми закрили угоду з викупу частки Uber в "Яндекс.Їжі", "Лавці", "Доставці" та безпілотниках" , - зазначив він.

За його словами, угода складалася із двох етапів:

На першому етапі "Яндекс" довів до 100% свою частку володіння у бізнесі безпілотних автомобілів та роверів, а також придбав у Uber 4,5% акцій спільного підприємства MLU BV На другому етапі "Яндекс" повністю викупив частки Uber в "Яндекс.Їжі", "Лавці" та "Доставці".

Підсумкові частки "Яндекса" після закритої угоди:

"Яндекс" володіє 100% частками в безпілотниках, а також у сервісах "Яндекс.Їжа", "Лавка" та "Доставка";

частка "Яндекса" у MLU BV досягла близько 71%, включаючи акції, зарезервовані для опційної програми;

"Яндекс" та Uber продовжать спільно розвивати сервіси замовлення таксі, каршерингу та оренди самокатів у рамках групи компаній "Яндекс.Таксі".

У рамках угоди "Яндекс" також отримав право протягом двох років викупити частку Uber, що залишилася, за ціною, зафіксованою в діапазоні $1,8-2 млрд.