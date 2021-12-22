У Пентагоні відповіли на заяви Шойгу про "хімічну провокацію" на Донбасі

У Пентагоні спростували заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про підготовку на Донбасі "провокації з хімічними речовинами" приватними військовими компаніями зі США, повідомляє Новое время.

Представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу назвав затвердження російського міністра "цілком брехливими".

"Ці заяви міністра Шойгу є цілком брехливими… вони не правдиві" , — відповів представник Пентагону на відповідне запитання журналіста.

Кірбі також зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен не розмовляв останніми днями з Шойгу і відповідних планів наразі немає.

21 грудня Шойгу заявив, що якісь приватні військові компанії зі США нібито готують на Донбасі "провокацію з хімічними речовинами".

"Для здійснення провокацій до міст Авдіївки та Червоного Лимана доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами" , — сказав Шойгу.

При цьому глава Міноборони РФ не надав жодних підтверджень своїх слів.

Звинувачення з боку глави Міноборони РФ прозвучали на тлі вимог кремлівського режиму до США щодо гарантій невступу України до Північноатлантичного альянсу та концентрації російських військ поруч із її кордоном.