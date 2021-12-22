Знайшов нормальну роботу: Кравець розповіла, як змінився Зеленський

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець заявила, що її ексколега Володимир Зеленський сильно змінився за час президентства через колосальну напругу та навантаження. Водночас вона не перейменовувала друга та кума в телефоні і, як і раніше, може називати його Вовою, повідомляє Обозреватель.

Про це українська шоувумен розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній у програмі "Екзамен". Запис розмови був оприлюднений на YouTube-каналі журналістки та ведучої шоу.

Відповідаючи на підготовлене Єфросиніною запитання, Кравець сказала:

"Сім'я Зеленських для мене – друзі, з якими я дуже рідко бачуся останнім часом".

Вона уточнила, що це розпочалося ще з 2019 року.

"Як ми жартуємо, Вова знайшов собі нормальну роботу" , – з гумором заявила актриса й засміялася.

Зірка пояснила, що такий жарт народився, бо коміки часто чули закиди: мовляв, вони займаються "свистоплясками", а не "нормальним" заняттям.

Кравець зізналася, що загалом активно за політикою та новинами вона не стежить, намагається дистанціюватися.

"Ну не моя ця вся вода. Але я стежу за тим, як Вова виглядає. Тому що я давно його знаю, мені важливо. Як у нього ось тут ось (вказала на область між брів, де з'являється зморшка, – ред.)... Який він напружений, напружене обличчя" , – сказала знаменитість.

Єфросиніна зазначила, що Кравець знає всі зовнішні прояви емоцій та стану президента. Вона запитала:

"І як він виглядає?". "У різні періоди по-різному" , – відповіла гумористка.

Вона розповіла, що востаннє бачилася із Зеленськими ще влітку 2021 року, на концерті на День Незалежності України.

"Щось таке відбувається, так. Ти розумієш, що все вже не так, як раніше. Але в той же час ти бачиш ту саму людину і розумієш, що незважаючи на колосальну напругу та навантаження, з якими він зіткнувся, і якісь напевно, нові знання, які не були йому відкриті, до того, як він збирався очолити країну – я думаю, там багато потрясінь різних – незважаючи на це він залишився для мене Вовою. Не Володимиром Олександровичем. Я цьому дуже рада" , – підкреслила зірка.

Вона навела приклад: на святковому концерті Зеленський дуже поспішав, але сказав друзям, що хоче дочекатися пісні Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені".