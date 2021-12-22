ПриватБанк запускає новий спосіб безконтактної оплати

Державний ПриватБанк з 21 грудня запустив тестування нової технології безконтактної оплати смартфоном за NFC-мітками, повідомляє UBR.

Такий спосіб – максимально простий та зручний як для бізнесу, так і для споживачів, заявили у прес-центрі банку.

Принцип полягає в тому, що клієнт оплачує послугу або товар, приклавши смартфон з NFC до спеціальної платіжної "мітки", яку можна наклеїти на касах або в інших зручних місцях. Наприклад, у ресторані це можуть бути столики. Платіж завершується у мобільному додатку "Приват 24".

"Ця технологія на сьогоднішній день - найпростіший і доступніший для бізнесу спосіб приймати безконтактні платежі. Вона розроблена для підприємців і невеликих торгових точок, підприємств громадського харчування та дозволяє оплачувати покупки та послуги в один клік за допомогою смартфона" , - сказано в повідомленні.

Щоб підключити послугу, бізнесу необхідно оформити онлайн заявку в банку через особистий кабінет сервісу або "Приват24 для бізнесу" та отримати комплект спеціальних NFC-міток. Новий сервіс буде доступний після завершення процесу тестування, його зможуть замовити усі клієнти послуги еквайрингу.

Тестування послуги відбувається у торгових точках та підприємствах громадського харчування столиці.