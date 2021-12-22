Найперше SMS у світі продали на аукціоні

Перше текстове повідомлення було надіслано співробітником Vodafone Річардом Джарвісом 3 грудня 1992 року, повідомляє Сьогодні.

Vodafone виставила його на аукціон у Парижі як NFT, а виручка буде спрямована Агентству ООН у справах біженців для підтримки насильно переміщених осіб, пише Mint.

Воно містило всього два слова. "Merry Christmas", і просто вітало Джарвіса з Різдвом.

FOR SALE: World’s first text message ????, 1992 #NFT



Used once, over 14 characters, festive theme ????



To be auctioned 21/12 with proceeds going to @UNHCRUK ???? — Vodafone UK (@VodafoneUK) December 14, 2021

Переможець торгів, який заплатить еквівалент 121 тисячі доларів у криптовалюті Ether, отримає право власності на докладну та унікальну копію вихідного протоколу зв'язку.

Засновник аукціонного будинку Максиміліан Агуттес підкреслив, що отримане у 1992 році повідомлення є історичним свідченням людського та технологічного прогресу.