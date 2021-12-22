Тренер Усика розповів, чому той переможе Ф'юрі
За словами Сергія Лапіна, Циганський король програє Олександру Усику через свої розміри, повідомляє Сьогодні.
Директор команди Олександра Усика та один із його тренерів Сергій Лапін-молодший розповів, чому потенційний бій українця проти Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті завершиться поразкою Циганського короля.
"У Ф'юрі перевага у розмірах, він рухливий і швидкий як для боксера своїх габаритів. Але з величезними суперваговиками є нюанс. Йдеться про їхні кондиції у бою з 12 раундів. Той темп, який задає Олександр, нинішні суперважі не витримують", - наводить слова Сергія Лапіна Mybettingsites.co.uk.
"Технічно це буде дуже цікаво. У Тайсона дуже незручна для суперників техніка. Але щоб завдати серію ударів, йому доведеться витратити багато зусиль і це його знищить. Зрештою перевага Ф'юрі у вазі та зрості не матиме значення: Усик підлаштовується під будь-якого. Прихильники боксу скоро побачать, як Олександр наведе лад у суперважах", – додав Лапін.
Очікується, що навесні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть захист своїх титулів – проти Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта відповідно. Якщо ці бої завершаться перемогами Усика та Ф'юрі, у другій половині 2022 року вони можуть побитися один з одним за звання короля суперважів.