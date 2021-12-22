Білл Гейтс передбачив швидке завершення пандемії

Пандемія коронавірусу може закінчитися вже у 2022 році, і в цьому людству допоможе новий штам "Омікрон". Такою думкою поділився засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс у Twitter, повідомляє Корреспондент.

"Омікрон" поширюється так швидко, що після того, як він стає домінантним різновидом у якійсь країні, хвиля заражень там зберігається не довше трьох місяців. Ці три місяці можуть бути важкими, але я все ще вірю, що якщо будуть зроблені правильні кроки, то пандемія може закінчитися у 2022 році" , - написав Гейтс.

Водночас він заявив, що до нового варіанту COVID-19 слід ставитися серйозно, оскільки "досі невідомо, наскільки він викликає тяжкі симптоми".

"Навіть якщо він лише наполовину такий самий серйозний, як Дельта, то це буде найгірша хвиля з тих, що ми бачили, тому що він такий заразний" , - пророкує мільярдер.

Нарешті, Гейтс закликав вакцинуватися від коронавірусу, носити маски, уникати великих скупчень людей і піклуватися один про одного.