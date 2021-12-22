У Мачу-Пікчу виявили невідомі споруди

Мачу-Пікчу – це старовинне місто у доколумбівській Південній Америці, яке сьогодні є символом Імперії інків. Його досліджують давно, але місто не припиняє дивувати, повідомляє 24 Канал.

Мачу-Пікчу – це резиденція правителів Імперії інків, яка розташована на висоті близько 2 400 метрів над рівнем моря. Засноване поселення було близько 1450 року нашої ери. А зруйнували уже у 1572 році, тому резиденція імператора проіснувала не надто довго. Знову після руйнування місто було відкрито світу 1911 року, коли місцевий житель відвів туди американського археолога Гайрама Бінґема.

Польський науковець Bartłomiej Ćmielewski поряд з дроном, який оснащений лідаром / Фото Nauka w Polsce

Детальніше про відкриття

Група польських науковців проводила дослідження у парку Мачу-Пікчу. Для цього вчені використали дрони, які були оснащені лідарами, що дозволило покривати велику площу та заглядати під лісову "ковдру".

LiDAR створює тривимірне цифрове зображення через відмінності в часі повернення лазера і довжини хвилі лазера, що змінюється. За допомогою комп'ютерного програмного забезпечення можна видалити шари, які не потрібні чи заважають дослідженню, наприклад ліси чи сільськогосподарські культури, щоб розкрити контури ландшафту, приховані під ними.

Свою увагу вчені сконцентрували на церемоніальному комплексі Чачабамба, Мачу-Пікчу, який був тісно пов'язаний з культом води. Завдяки дронам вдалося виявити 12 нових структур на околицях комплексу, які мали круглу чи прямокутну форми. Науковці припускають, що це були житлові приміщення для "персоналу" святилища. Також лідар допоміг виявити частини каналів для води, які раніше були невідомими. До речі, під час попередніх археологічних розкопок виявилося, що переважно за Чачабамбою доглядали жінки.