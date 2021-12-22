Новий рік під час пандемії: прогноз розвитку COVID на початку 2022

Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року. Можливий ріст випадків зараження, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 6610 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 287 смертей на день у середньому за останній тиждень, зазначили вчені.