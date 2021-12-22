Попит на доходні будинки може зрости вдвічі

Протягом наступних кількох років попит на доходні будинки різних форматів може зрости більш ніж удвічі. Про це розповів співзасновник та керуючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії INSPI Development Володимир Семенцов, повідомляє UBR.

Зазначимо, що до 2025 року в портфелі компанії заплановано понад 10 об'єктів, серед яких мережа сервісних апартаментів, об'єкти комерційної та житлової нерухомості.

Наразі, каже експерт, попит на доходні будинки сконцентрований переважно у великих містах України (Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі), де є велика потреба у довгостроковій оренді житлових приміщень площею 25-50 кв. м.

За даними експерта, протягом 2021 року у загальній структурі попиту на оренду житла популярність найму апартаментів у доходних будинках становить близько 10%. Проте пропозиція такого житла суттєво обмежена та може задовольнити максимум 20% орендарів.

Водночас залежно від економічних умов у тому чи іншому регіоні кількість орендарів, які переорієнтовуватимуться на доходні будинки, поступово зростатиме.

У найближчі кілька років у таких містах, як Київ, Львів, Одеса та Харків очікується суттєве зростання популярності оренди апартаментів у прибуткових будинках. Можна говорити про те, що частка потенційних орендарів у дохідних будинках різних форматів зростатиме відповідно до існуючої пропозиції.

"До 2025 року кількість прибуткових будинків у великих регіональних центрах може зрости з наявних 1000 номерів до 2000-3000 апартаментів (близько 30 прибуткових будинків), левова частка з яких буде сконцентрована у Києві (більше 40%), Львові та Одесі (близько 25- 30%)" , - зазначив Володимир Семенцов.

Серед найбільших переваг оренди у доходних будинках можна назвати такі:

можливість готельного обслуговування, покладеного на керуючу компанію (рум-сервіс, ресепшн, клінінг, оплата комунальних витрат);

облаштування зручного та сучасного лобі;

наявність додаткових об'єктів інфраструктури формату live-work-play (кафе, фітнес-центри, магазини, вбудовані невеликі ТЦ, коворкінги);

безпека проживання;

закрита територія;

наявність паркінгу та ін.

Потенційні наймачі апартаментів у прибуткових будинках налаштовані отримати максимальний комфорт від проживання, починаючи від прибирання у номері, можливості дистанційної роботи, закінчуючи відпочинком у кафе у будинку.

"Саме тому забудовники, які планують реалізовувати проекти в цьому сегменті нерухомості, постараються втілити всі переваги життя в новобудовах, додавши елементи суто готельного сервісу" , - підкреслив співзасновник і керуючий партнер INSPI Development.

Володимир Семенцов вважає, що розвиток сегмента доходних будинків залежатиме від кількох важливих факторів, серед яких:

інвестиційна привабливість як для девелопера, так і для приватних інвесторів (пасивні інвестиції, шерингові інвестиції на стадії будівництва та експлуатації тощо);

рівень платоспроможного попиту.

За його словами, вартість проживання в апартаментах, які можна порівняти з площею однокімнатної квартири, залежно від класу об'єкта може бути дорожчою на 30-40%. Проте, зауважує експерт, рівень комфорту та додаткові переваги суттєво впливають на популярність такого типу житла.