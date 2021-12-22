BMW продовжить випуск ДВС ще кілька десятиліть

Німецька компанія залишається вірною традиціям. BMW заявляє, що дизельні двигуни проіснують ще як мінімум 20 років, а бензинові – усі 30 років, повідомляє 2drive.

Велику увагу в автомобілях майбутнього німці приділяють саме двигунам. Насамперед гібридним силовим установкам. Попри все це, зовсім недавно представники керівництва підприємства заявили про те, що мають намір інвестувати у розвиток дизельних двигунів ще щонайменше 20 років. У бензинові двигуни баварська компанія взагалі збирається вкладати кошти ще 30 років.

Цей план є найбільш м'якою версією поступової відмови від двигунів внутрішнього згоряння на користь нетрадиційних силових установок. Насамперед йдеться про електромотори. За словами представників BMW, наявна структура ринку та попит на електрокари не дозволять компанії миттєво змістити пріоритети у виробництві.

У своїх рішеннях щодо двигунів внутрішнього згоряння компанія в першу чергу має намір орієнтуватися на ситуацію з інфраструктурою для електрокарів на таких ринках, як Росія, Китай (переважно його центральна частина), а також увесь регіон Близького Сходу. Німці вважають, що достатньо кількість станцій зарядки з'явиться в цих областях збуту не раніше ніж через 10-15 років.

При цьому аналітики BMW вважають, що швидко змінитися ситуація не зможе і в Європі. Так, до 2025 року частка електрокарів BMW, що випускаються для ринку ЄС, складе лише близько 20 відсотків.