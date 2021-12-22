Український фільм не потрапив у шорт-лист "Оскара"

Український фільм "Погані дороги" не потрапив у шорт-лист 94-ї премії американської кіноакадемії і втратив шанс отримати "Оскар" у номінації "Кращий іноземний фільм". До участі в конкурсі у цій категорії було допущено 92 роботи, кількість яких скоротили до 15, повідомляє Обозреватель.

Академія опублікувала шорт-листи на "Оскар" у 10 категоріях у вівторок, 21 грудня, на офіційному сайті. Зазначимо, що 94-та церемонія вручення кінопремії відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі. Тоді стане відомо, хто отримає золоті статуетки.

Претендентами на "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм" є:

"Велика свобода" (Австрія); "Дитячий майданчик" (Бельгія); "Лунана: Як у класі" (Бутан); "Біжи" (Данія); "Купе № 6" (Фінляндія); "Я твій чоловік" (Німеччина); "Ягня" (Ісландія); "Герой" (Іран); "Рука Бога" (Італія); "Водити машину" (Японія); "Вулик" (Косово); "Молитви за вкрадених" (Мексика); "Найгірша людина у світі" (Норвегія); "Площа Катедраль" (Панама); "Гарний бос" (Іспанія).

"Погані дороги" – повнометражний фільм із п'яти новел про стосунки на тлі війни на Донбасі – раніше отримав три нагороди "Золотої Дзиґи".

"П'ять розбитих доріг – п'ять історій про кохання, ненависть, довіру, зраду та порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних" , – сказано в описі до фільму.

Міжнародна прем'єра української кінострічки відбулася 3 вересня 2020 року на Венеціанському кінофестивалі, а в українському прокаті вона вийшла 20 травня 2021-го.

Нагадаємо, що український оскарівський комітет спершу визначив п'ятьох учасників національного відбору, які претендували на висування на "Оскар" від України. Серед них, крім "Поганих доріг", були "Відблиск" Валентина Васяновича, "Стоп, земля" Катерини Горностай та інші.

Кінострічка Наталки Ворожбит у підсумку отримала 5 голосів і 3 додаткові бали, а водночас і шанс поборотися за престижну нагороду.

Шорт-листи у 10 категоріях 94-ї церемонії вручення нагороди "Оскар":