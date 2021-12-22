Зеленський попросив керівництво Грузії дозволити рідним відвідати Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що листується Міхеїлом Саакашвілі та звернувся до керівництва Грузії з проханням, щоб близькі політика змогли відвідати його у в'язниці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я скажу відверто: отримую листи від нього. Він отримує від мене інформацію. Я розмовляв із керівництвом держави Грузія щодо пана Саакашвілі. І так у діалозі зустрічалися ми, і по телефону окремо. До мене зверталися, щоб його друга половина чи його мати могли потрапити до нього. Я дзвонив, просив про це, скажу чесно. І вони нам не відмовили" , - сказав Зеленський журналістам на полях конференції послів України у державній резиденції "Синьогора" у с.Гута Івано-Франківської області.

"Єдине, що я хотів, щоб наші лікарі були залучені до процесу. Із цим поки що затримка" , - додав він.

Зеленський зазначив, що обговорював ці питання з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та деякими іншими високопоставленими політиками.