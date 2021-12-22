СБУ заявила про викриття схеми здирництва грошей від експортерів продукції до ЄС

Співробітники служби безпеки України викрили масштабну схему вимагання грошей від гуртових експортерів вітчизняної продукції до країн Євросоюзу, повідомляє Новое время.

Як повідомляється, її організатором виявився один із керівників регіональних митниць у Кіровоградській та Івано-Франківській областях, який створив міжрегіональну злочинну групу.

Щоб змусити підприємців платити, зловмисники загрожували створенням штучних перешкод під час митного оформлення товарів.

Щомісячна сума поборів становила до $10 тисяч з кожного експортера.

Оперативники СБУ затримали одного з учасників злочинної групи безпосередньо під час отримання ним чергового хабаря.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору схеми та іншим її учасникам.