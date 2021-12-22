Військові США тестують власну вакцину від коронавірусу

У США вчені з Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда невдовзі планують оголосити про створення власної вакцини від коронавірусу, яка буде діяти проти всіх його штамів, повідомляє Ділова столиця.

Видання пише, що військова лабораторія отримала першу секвенцію ДНК вірусу COVID-19 на початку 2020 року. Ще тоді вчені вирішили зосередитися на створенні вакцини, яка працюватиме не тільки проти існуючого на той момент штаму, але й проти всіх його потенційних варіантів.

Вакцина має назву Spike Ferritin Nanoparticle Уолтера Ріда, або SpFN, та вже пройшла випробування на тваринах на початку цього року, показавши позитивний результат.

За даними ЗМІ тестування проти "Омікрону" та інших штамів завершилася цього місяця також із позитивними результатами.

Директор відділення інфекційних хвороб Уолтера Ріда, лікар Кайвон Моджаррад пояснив, що, на відміну від існуючих вакцин, SpFN має у собі білок у формі "футбольного м'яча з 24 гранями", що дозволяє вченим прикріплювати шипи декількох штамів коронавірусу до різних сторін білка.

Вчений додав, що випробування вакцини на людях зайняли більше часу, ніж очікувалося, тому що проводилися тестування на людях, які не були вакциновані та раніше не хворіли на COVID, а це ускладнювало "збільшення кількості щеплених та швидке поширення варіантів "Дельта" та "Омікрон".

"З "Омікроном" немає ніякого способу врятуватися. Не можна уникнути цього вірусу. Тож я думаю, що дуже скоро або весь світ буде вакциновано, або буде інфіковано" , — вважає Моджаррад.

Він розповів, що наступним кроком є дослідження, яке виявить ефективність нової вакцини для людей, які були вакциновані чи раніше хворіли.