Президент Туркменістану заявив, що в країні немає коронавірусу

У Туркменістані заявили про відсутність коронавірусу в країні. Кажуть, що немає жодного випадку COVID-19, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Президент країни Гурбангули Бердимухамедов заявив, що для запобігання проникнення і поширення в країні COVID-19 "були прийняті важливі рішення, своєчасно проведені комплексні заходи з профілактики цього небезпечного захворювання".

Наприклад, закуплені вакцини та проводиться імунізація громадян.

"Зараз ми можемо сказати, що в результаті проведення таких масштабних робіт в Туркменістані не були виявлені випадки інфікування коронавірусом" , - заявив Бердимухамедов.

Він додав, що розслаблятися влада не повинна, оскільки є загроза зараження новим штамом "Омікрон".