Ціна газу в Європі опустилася нижче за $2000

Ціна газу в Європі на відкритті біржових торгів у середу падає на 6,5%, нижче за $2000 за тис. куб. м, після рекордного зростання напередодні свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знижується до 1970 дол. за тис. куб. м, або €168,635 за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт·год).

Вартість газу прискорила своє падіння до 7% - до $1964, проте зараз почала відігравати зниження і вже зросла до $2009.

Стрімке зростання ціни блакитного палива в Європі почалося вранці напередодні. Вартість газу послідовно перевищила $1800 і $1900, побила історичний рекорд, а потім, не зменшуючи темпу, перетнула психологічну позначку в $2000. Згодом вона перевищила $2100 і підбиралася впритул до $2200 – зростала до $2190,4 за тис. куб. м, або €187,47 за МВт·год.

На думку експертів, ціни могли відреагувати на зниження прокачування через трубопровід "Ямал – Європа" та новини про можливе похолодання в Європі.

Вчора "Газпром" знову не забронював потужності для транзиту природного газу через Польщу газопроводом "Ямал - Європа" на 22 грудня. У самому холдингу зазначили, що компанія постачає газ до Європи згідно з заявками споживачів відповідно до чинних контрактів.