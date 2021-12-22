Apple запустила пробне виробництво iPhone 13 в Індії

Apple вирішила виробник більше моделей смартфонів на підприємствах партнерів Індії, повідомляє 3Dnews.

Повідомляється, що компанія запустила тестове виробництво iPhone 13 на заводі Foxconn в місті Ченнаї, попри протести робітників, пов'язані з масовими харчовими отруєннями на підприємстві.

Згідно з повідомленням індійського видання The Economic Times, пробне виробництво iPhone 13 на фабриці в Ченнаї вже запущене. Як повідомляється, Apple має намір перейти від пробного до повномасштабного виробництва своїх новітніх смартфонів в Індії до лютого 2022 року. Випущені в країні iPhone 13 продаватимуться на місцевому ринку і поставлятимуться на експорт. За даними The Economic Times, в цей час від 20% до 30% вироблених в Індії iPhone продається за кордон.

Галузеві джерела повідомили, що Apple вдалося забезпечити стабільно високі постачання чіпів для смартфонів, попри глобальний дефіцит, що дозволило компанії розширити виробництво в Індії.

Зараз Apple масово виробляє iPhone 11 та iPhone 12 на заводі Foxconn в Ченнаї. Підприємство Wistron у Бангалорі займається виробництвом iPhone SE. Крім того, Pegatron інвестувала $14 мільйонів у придбання землі для будівництва заводу з виробництва iPhone у Ченнаї.