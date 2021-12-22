У Пентагоні схвалили продаж Литві ракетних комплексів Javelin

Міністерство оборони США схвалило продаж Литві протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму 125 млн доларів﻿. Про це йдеться в заяві Агентства Міноборони США зі співпраці в оборонній та безпековій сферах, повідомляє Ділова столиця.

За угодою, Литва отримає 341 ракету FGM-148F, 30 командних пускових установок, запасні деталі. Також передбачено надання технічної підтримки.

Продаж ПТРК, на переконання Пентагону, "допоможе Литві на довгостроковій основі зміцнити оборонний потенціал для захисту суверенітету та територіальної цілісності з метою задоволення потреб у сфері національної оборони".

У відомстві вважають, що постачання ПТРК не змінить базового балансу військових сил у регіоні.

Раніше Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю для захисту від агресії Росії.