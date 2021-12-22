Газпром дав прогноз ціни експорту газу на 2022 рік

Газпром заклав до бюджету на 2022 рік середню ціну експорту газу по всіх напрямках $250 за тисячу кубометрів, повідомляє Новое время.

Таким чином, компанія вперше оперує загальною ціною експорту, не поділяючи її на далеке зарубіжжя та країни колишнього СРСР.

"У своєму бюджетному плануванні ми дотримуємося акуратного консервативного підходу: ключові фінансові показники групи Газпром повинні зберігатися на належному, дуже високому рівні навіть за дуже помірних за сьогоднішніми мірками експортними цінами на газ. Так, у бюджеті ПАТ Газпром на 2021 рік закладено середню ціну експорту газу $250 (ця ціна розраховується за всіма нашими поставками за кордон — до Європи, Китаю, а також до країн СНД). При цьому ми очікуємо, що фактичний показник перевищить $280" , — заявив заступник голови правління концерну Фаміл Садигов в інтерв'ю корпоративному журналу Газпром.

"До цього часу ми маємо в своєму розпорядженні консенсус-прогноз, зроблений багатьма аналітиками: у 2022—2024 роках ціни на газ на світових ринках поступово знижуватимуться з поточних рекордних позначок, проте залишаться значно вищими порівняно з доковідними рівнями. Завдяки збалансованій структурі нашого портфеля експортних контрактів середня ціна поставок у 2022 році буде вищою за середню ціну 2021 року навіть у разі значного зниження спотових цін з поточних рівнів" , — сказав він.

Як повідомлялося, 21 грудня спотові ціни на газ у Європі кілька разів побили абсолютні рекорди, досягнувши позначки $2189 за тисячу кубів. На момент написання новини вони становили $1975 за тисячу кубів.

Однією з причин різкого стрибка цін стала відмова Газпрому бронювати прокачування газопроводом Ямал-Європа.