Тарифи на електроенергію у 2022 році

З 1 січня 2022 року для населення продовжить діяти чинний тариф на електроенергію, який залежатиме від кількості спожитих кіловат-годин. Однак вже навесні він може зрости, пише Дар'я Вереньова, 24 Канал.

Тариф на електроенергію у 2022 році﻿

З 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року в Україні тариф на електроенергію для населення залежатиме від обсягу спожитих кіловат-годин. Тож схема розрахунку залишається старою:

сім'ї, що споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

Важливо! Тариф у 1,68 гривні кіловат-годин діятиме також для гуртожитків та колективних побутових споживачів, багатоквартирних житлових будинків, дачних кооперативів, релігійних організацій тощо.

Тариф залежить від часу

Українці, які обладнали свої оселі багатотарифним засобом обліку, можуть зекономити, адже є години, в які споживання електроенергії обійдеться суттєво дешевше. Споживачі мають змогу перейти на двозонні та тризонні тарифи, які встановив Кабмін.

Споживання до 250 кіловат-годин

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 0,72 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 0,576 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Споживання понад 250 кіловат-годин

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 0,84 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,52 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 0,672 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Як перейти на багатотарифний облік

Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити, і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік. Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Які тарифи чекати з 1 травня

Прогноз Мінекономіки

Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономіки, тариф на електроенергію у 2022 році може зрости на 17,5%. Однак Міністерство наголошує, що це лише середні значення припущень експертів. Ба більше, ключовий пріоритет Уряду – стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення, вважають в Мінекономіки.

"Будуть вжиті заходи, щоб залишити зростання тарифів у мінімальній динаміці", – зазначають у Міністерстві.

Прогноз Кабміну

Також нагадаємо, що у травні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №586, якою схвалено офіційний прогноз щодо динаміки цін на 2022 рік. Згідно з нею, ціни на електроенергію не зростуть.

Прогноз Нацбанку

У інфляційному звіті за жовтень НБУ зазначив, що тарифи на електроенергію підвищуватимуться значними темпами.

"Тарифи на електроенергію підвищуватимуться високими темпами (20 – 25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі", – йдеться у прогнозі.

Скільки електроенергії споживають українці

Денис Шмигаль у своєму телеграмі зазначив, що в середньому українська сім'я споживає 168 кіловат-годин на місяць.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко раніше в коментарі 24 каналу розповідав, що 40% населення споживає менш як 100 кіловат-годин. Однак це свідчить про енергетичну бідність, коли населення економить буквально на усьому не маючи можливості повною мірою користуватися електроенергією.

Тариф на передачу електроенергії

З 1 січня 2022 року тариф на передачу електроенергії зросте на 17,6% до 345,64 гривні за мегават-годину (без ПДВ), згідно з постановою НКРЕКП. Тариф на послуги з диспетчерського управління зросте на 57,9% і складе 62,22 гривні мегават-годину.

Проте очікувалося, що тариф на передачу буде ще вищим. Річ у тім, що оплату 20% обсягу "зеленої" електроенергії регулятор не врахував у тарифі на передачу, попри те, що на цьому категорично наполягали МФО, народні депутати, бізнес, профільні асоціації та торговельні палати.

"Щодо 20% діємо в рамках законодавства. Буде його змінено, і ми змінимо розмір тарифу", – зазначив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Нагадаємо, згідно зі змінами від 2019 року до закону про альтернативні джерела енергії, 20% вартості "зеленої" електроенергії мають оплачуватись із держбюджету. Однак прикметно, що ні законом про держбюджет на 2021 рік, ні на 2022 рік такі видатки не передбачені.