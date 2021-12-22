Київ відповів на заяву Шойгу про Донбас і дав пораду Путіну

Міністерство закордонних справ України спростувало заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про присутність американських військових на Донбасі, які нібито готують хімічну провокацію. Спікер відомства Олег Ніколенко назвав це черговою російською дезінформацією, повідомляє Сьогодні.

Дипломати не виключають, що такі фейки Москви можуть бути інформаційним прикриттям для подальших провокацій військ РФ на українській території.

"Категорично відкидаємо інсинуації у бік України, які пролунали під час засідання колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації" , – сказав Ніколенко.

Також він прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна щодо прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами. Дипломат підкреслив, що найкращим підтвердженням слів господаря Кремля стане повернення Москви до конструктивного русла, зокрема першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей та домовленостей лідерів "нормандського формату".