Під льодовиком в Антарктиді знайшли оазис життя
Морська екосистема, існування якої вважали за неможливе, налічує 5800 тисяч років, при тому, що там темно і практично немає їжі, повідомляє Сьогодні.
Серед знайдених після буріння двох свердловин завглибшки близько 200 метрів тварин виявилися шаблевидні мохові тварини і незвичайні черв'яки, пише Express.
Оазис розташований неподалік станції Ноймайєр III у південно-східної частини моря Уедделла.
Більшість із виявлених видів зазвичай харчуються мікроводорстями, або фітопланктоном, але жодні рослини чи водорості не можуть жити у цьому середовищі.
Вчені припустили, що тваринам вистачає водоростей , занесені під шельфовий льодовик з відкритої води.
Що цікаво, чотири види з 77 розмножуються з такою ж інтенсивністю, як і у відкритих місцях проживання.
Ще одним сюрпризом було дізнатися, як довго тут існує життя: оазис життя безперервно існував упродовж кількох тисяч років під шельфовим льодовиком.