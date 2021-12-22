Ребров поділився думкою про роботу Шевченка у "Дженоа"

Головний тренер клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров поділився своєю думкою про роботу Андрія Шевченка в "Дженоа", повідомляє УНІАН.

"Андрій Миколайович зараз працює в "Дженоа", тому що він віддав дуже багато італійському футболу. Він дуже шанований у цій країні, плюс - що дуже важливо для тренера - він зробив хорошу роботу як тренер національної збірної, і в нього повірили. Плюс він добре володіє італійською" , - зазначив Ребров.

Він підкреслив, що співчуває колезі, оскільки Шевченку буде непросто:

"Я подивився пару матчів - співчуваю Андрію Миколайовичу. Дуже складний період для нього. Побажав йому удачі, розумію, що це дуже непросто. Зараз він грав з лідерами Серії А, дуже важко налагодити якусь модель гри. Футболісти бачать, що є поліпшення, але немає результату. Хоча я впевнений, що вони задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Зараз не вистачає команді якості гравців".

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