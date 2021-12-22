Ребров поділився думкою про роботу Шевченка у "Дженоа"
Головний тренер клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров поділився своєю думкою про роботу Андрія Шевченка в "Дженоа", повідомляє УНІАН.
"Андрій Миколайович зараз працює в "Дженоа", тому що він віддав дуже багато італійському футболу. Він дуже шанований у цій країні, плюс - що дуже важливо для тренера - він зробив хорошу роботу як тренер національної збірної, і в нього повірили. Плюс він добре володіє італійською", - зазначив Ребров.
Він підкреслив, що співчуває колезі, оскільки Шевченку буде непросто:
"Я подивився пару матчів - співчуваю Андрію Миколайовичу. Дуже складний період для нього. Побажав йому удачі, розумію, що це дуже непросто. Зараз він грав з лідерами Серії А, дуже важко налагодити якусь модель гри. Футболісти бачать, що є поліпшення, але немає результату. Хоча я впевнений, що вони задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Зараз не вистачає команді якості гравців".
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 2 очки.
- "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану"(0:3) та "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0) і "Аталантою" (0:0).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути в Кубку Італії (у своєму шостому матчі) - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.